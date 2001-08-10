Число аварий на теплосетях Сахалина сократилось более чем в два раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отопительный сезон 2025-2026 годов в Сахалинской области проходит без серьезных сбоев, а число аварийных ситуаций на теплосетях по сравнению с прошлым периодом сократилось более чем в два раза. Губернатор Валерий Лимаренко держит ход отопительной кампании на особом контроле, а ресурсоснабжающие предприятия обеспечили необходимые запасы топлива.

Все муниципальные округа региона получили уголь и жидкое топливо в объемах, соответствующих среднему суточному потреблению. Министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Аристархов сообщил, что резервные источники электроснабжения проверили и привели в рабочее состояние, обеспечив их дизельным топливом. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, ресурсоснабжающие организации сформировали усиленные аварийные бригады, укомплектованные материалами и специальной техникой, а также организовали круглосуточное дежурство руководителей и инженерно-технических работников.

Всего для оперативного реагирования на возможные сбои создали 133 аварийно-восстановительные бригады общей численностью 1093 человека, которые обеспечили 408 единицами техники. С начала октября прошлого года на островных теплосетях зафиксировали 82 аварийные ситуации, из которых 19 классифицировали как аварии, а 63 - как инциденты. За аналогичный период предыдущего отопительного сезона число аварийных ситуаций превышало 200, включая 45 аварий и 186 инцидентов. Снижение показателей стало возможным благодаря реализации в регионе комплексной программы по замене изношенных инженерных сетей.