На Сахалине энергетики формируют кадровый резерв со школьной скамьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Энергетическая компания "Сахалинэнерго" усиливает профориентационную работу, проводя серию встреч со старшеклассниками в школах области. На минувшей неделе представители Молодежного совета и Учебного центра компании познакомили с профессией учеников из четырех муниципальных образований, чтобы сформировать будущий кадровый резерв отрасли.

Встречи охватили несколько районов, что позволило энергетикам представить свою деятельность широкой аудитории. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Сахалинэнерго", интерес сотрудников к участию в таких проектах растет, а рабочая группа регулярно пополняется новыми энтузиастами, что расширяет географию и форматы взаимодействия. Параллельно в компании формируют и обновляют базу современных презентационных и обучающих материалов, систематизируя полученный практический опыт.

Директор Учебного центра ПАО "Сахалинэнерго" Оксана Казакова отметила, что эта активная работа представляет собой не только вклад в будущее компании, но и серьезный шаг в укреплении ее имиджа как социально ответственного работодателя, который инвестирует в развитие территории. Особую благодарность компания выразила девяти сотрудникам - Евгению Прутенко, Мадине Байбаковой, Дарине Соколовой, Алине Кузнецовой, Валерии Бирюковой, Маргарите Черненко, Владиславу Лесникову, Глебу Фурсенко и Александре Павловой, которые представили компанию школьникам на высоком профессиональном уровне. Их личная вовлеченность стала ключевым фактором в популяризации инженерно-технических профессий.