Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
12:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые контрактники гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине приступили к обязательному курсу боевой подготовки. Занятия проходят на полигоне "Троицкий", где военнослужащие отрабатывают навыки современного боя по обновленной программе.

Под руководством опытных инструкторов бойцы изучают тактическую медицину, инженерное дело, а также приемы ведения штурмовых действий и обороны. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, в этом году на полигоне оборудовали новую учебную точку для стендовой стрельбы, где военнослужащие тренируются поражать условные беспилотные летательные аппараты противника с помощью гладкоствольного оружия.

В ходе занятий личный состав разбивают на боевые группы, которые обучаются слаженному взаимодействию и доводят все действия до автоматизма. Программу подготовки для сахалинских мотострелков разработали с учетом практического опыта, полученного в ходе специальной военной операции, чтобы максимально адаптировать обучение к условиям современного боя.

