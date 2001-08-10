Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новые контрактники гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине приступили к обязательному курсу боевой подготовки. Занятия проходят на полигоне "Троицкий", где военнослужащие отрабатывают навыки современного боя по обновленной программе.
Под руководством опытных инструкторов бойцы изучают тактическую медицину, инженерное дело, а также приемы ведения штурмовых действий и обороны. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, в этом году на полигоне оборудовали новую учебную точку для стендовой стрельбы, где военнослужащие тренируются поражать условные беспилотные летательные аппараты противника с помощью гладкоствольного оружия.
В ходе занятий личный состав разбивают на боевые группы, которые обучаются слаженному взаимодействию и доводят все действия до автоматизма. Программу подготовки для сахалинских мотострелков разработали с учетом практического опыта, полученного в ходе специальной военной операции, чтобы максимально адаптировать обучение к условиям современного боя.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
08:33 19 Января Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:38 Вчера Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
- 10:25 22 Января В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?