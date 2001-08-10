Молодые бойцы мотострелкового соединения на Сахалине сдали нормативы по огневой подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие срочной службы из мотострелкового соединения на Сахалине успешно выполнили комплекс задач по огневой подготовке. Молодые бойцы отработали стрельбы из автоматов, метание гранат и нормативы по сборке оружия.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, призывники гвардейского мотострелкового соединения, дислоцированного в островном регионе, сдали нормативы начальных стрельб из автомата АК-74. Параллельно они выполнили упражнения по метанию учебных ручных гранат РГД-5. Также в рамках занятий военнослужащие показали навыки скоростной неполной разборки и сборки стрелкового оружия, а также снаряжения магазина патронами на время.
После отработки базовых элементов каждый призывник выполнил учебные стрельбы из автоматического оружия на специально оборудованной площадке. Программа одиночной подготовки военнослужащих также включает углубленное изучение теоретических основ тактики, тактико-технических характеристик вооружения и положений общевойсковых уставов Вооруженных Сил РФ.
