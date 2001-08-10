"Единая Россия" обратилась к членам партии, её сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны - в формировании программы, с которой "Единая Россия" пойдёт на выборы.

В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.

"Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе - благополучному и безопасному будущему", - говорится в обращении.

Особый акцент в обращении сделан на том, что "Единая Россия" объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование.

Предстоящий 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением её миссии, резюмируется в документе.

Ознакомиться с его полным текстом можно по ссылке.

"Обращение генерального совета - это наш общий курс на победу, основанную на народном доверии и диалоге. Для Сахалинской области участие граждан в формировании "Народной программы" через инициативное бюджетирование и предварительное голосование - уже реальность.

Наша задача - чтобы голос каждого жителя островного региона был услышан и стал частью большой стратегии развития страны. Год единства народов России, объявленный президентом, - это и наш год сплочения для достижения национальных целей", - отметила руководитель регионального исполкома Сахалинского регионального отделения партии, член генерального совета партии Ирина Киселева.