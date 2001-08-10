"Единая Россия" обратилась к членам партии, её сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны - в формировании программы, с которой "Единая Россия" пойдёт на выборы.
В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.
"Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе - благополучному и безопасному будущему", - говорится в обращении.
Особый акцент в обращении сделан на том, что "Единая Россия" объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование.
Предстоящий 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением её миссии, резюмируется в документе.
Ознакомиться с его полным текстом можно по ссылке.
"Обращение генерального совета - это наш общий курс на победу, основанную на народном доверии и диалоге. Для Сахалинской области участие граждан в формировании "Народной программы" через инициативное бюджетирование и предварительное голосование - уже реальность.
Наша задача - чтобы голос каждого жителя островного региона был услышан и стал частью большой стратегии развития страны. Год единства народов России, объявленный президентом, - это и наш год сплочения для достижения национальных целей", - отметила руководитель регионального исполкома Сахалинского регионального отделения партии, член генерального совета партии Ирина Киселева.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:45 Сегодня Судебные приставы и энергетики навестили должников в Холмске
09:14 Сегодня На Сахалине пожарные за ночь потушили два автомобиля – в Поронайске и Холмске
10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
08:28 Сегодня На двух трассах Сахалина ввели ограничения для пассажирского транспорта
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 Вчера Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?