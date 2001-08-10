На Сахалине назвали виновников постоянных засоров канализации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аварийные бригады сахалинского водоканала в среднем устраняют более 300 засоров в канализационных сетях каждый месяц. Специалисты отмечают, что в 90% случаев причиной проблем становятся сами жители, которые сбрасывают в систему запрещенные предметы.

Как рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин", самой частой причиной обращений в диспетчерскую службу являются именно засоры. На них сотрудники оперативно выезжают, однако подчеркивают, что подавляющее большинство аварий можно было бы предотвратить. Чаще всего горожане выбрасывают в унитазы и раковины строительный мусор, остатки еды, наполнители для кошачьих туалетов. Но главным врагом канализационных сетей стали обычные влажные салфетки.

"Влажные салфетки, в отличие от бумажных, не растворяются в воде. При попадании в систему они сбиваются в плотный комок, на который прилипает жир от пищи, наматываются тряпки и другой мусор", - объясняет директор по производству "РВК-Сахалин" Анатолий Петров. По словам специалистов, больше всего таких салфеток они извлекают из сетей относительно новых домов, где живут молодые семьи с маленькими детьми.

Проанализировав вызовы, в компании выделили адреса, куда аварийные бригады выезжают чаще всего. Лидером стал район "Уюн-парк" (дома по улице Жириновского). В список проблемных также вошли дома по улицам Ленина (196, 198, 311), все дома на ул. Южной в микрорайоне Октябрьский, Автомобильной (18б), Физкультурной (18 и 18-А), проспекту Мира (261 А и 430), Комсомольской (233-А) и Емельянова (1).

"Не проходит и дня, чтобы наши сотрудники не выезжали на устранение засоров. Чем больше горожане выбрасывают в канализацию непредназначенные для этого предметы, тем больше сил водоканал тратит на ликвидацию засоров, и другим важным заявкам приходится ждать своей очереди. Мы призываем жителей к взаимному уважению и соблюдению культуры пользования канализацией, особенно в преддверии Нового года", - добавил начальник участка цеха эксплуатации и ремонта сетей Константин Бас.