На Сахалине назвали виновников постоянных засоров канализации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аварийные бригады сахалинского водоканала в среднем устраняют более 300 засоров в канализационных сетях каждый месяц. Специалисты отмечают, что в 90% случаев причиной проблем становятся сами жители, которые сбрасывают в систему запрещенные предметы.
Как рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин", самой частой причиной обращений в диспетчерскую службу являются именно засоры. На них сотрудники оперативно выезжают, однако подчеркивают, что подавляющее большинство аварий можно было бы предотвратить. Чаще всего горожане выбрасывают в унитазы и раковины строительный мусор, остатки еды, наполнители для кошачьих туалетов. Но главным врагом канализационных сетей стали обычные влажные салфетки.
"Влажные салфетки, в отличие от бумажных, не растворяются в воде. При попадании в систему они сбиваются в плотный комок, на который прилипает жир от пищи, наматываются тряпки и другой мусор", - объясняет директор по производству "РВК-Сахалин" Анатолий Петров. По словам специалистов, больше всего таких салфеток они извлекают из сетей относительно новых домов, где живут молодые семьи с маленькими детьми.
Проанализировав вызовы, в компании выделили адреса, куда аварийные бригады выезжают чаще всего. Лидером стал район "Уюн-парк" (дома по улице Жириновского). В список проблемных также вошли дома по улицам Ленина (196, 198, 311), все дома на ул. Южной в микрорайоне Октябрьский, Автомобильной (18б), Физкультурной (18 и 18-А), проспекту Мира (261 А и 430), Комсомольской (233-А) и Емельянова (1).
"Не проходит и дня, чтобы наши сотрудники не выезжали на устранение засоров. Чем больше горожане выбрасывают в канализацию непредназначенные для этого предметы, тем больше сил водоканал тратит на ликвидацию засоров, и другим важным заявкам приходится ждать своей очереди. Мы призываем жителей к взаимному уважению и соблюдению культуры пользования канализацией, особенно в преддверии Нового года", - добавил начальник участка цеха эксплуатации и ремонта сетей Константин Бас.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:45 Сегодня Судебные приставы и энергетики навестили должников в Холмске
09:14 Сегодня На Сахалине пожарные за ночь потушили два автомобиля – в Поронайске и Холмске
10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
08:28 Сегодня На двух трассах Сахалина ввели ограничения для пассажирского транспорта
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 Вчера Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?