Сахалинэнерго завершило первый этап реконструкции ключевой ЛЭП на острове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Энергетики Сахалина завершили масштабную работу по обновлению первого участка важной магистральной линии электропередачи. Модернизация должна значительно повысить надежность электроснабжения в регионе с его сложными погодными условиями.

ПАО "Сахалинэнерго" в рамках специальной программы по укреплению сетей отремонтировало 13 километров линии 220 кВ, которая соединяет Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию "Углезаводская". Эта магистраль критически важна для региона: она обеспечивает переток мощности между крупнейшими электростанциями и питает Долинский район. Линию построили ещё в 60-е годы, и её проектное сопротивление гололёду уже не соответствует реальным нагрузкам, которые в горах регулярно превышают 40 мм.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Сахалинэнерго", на сложном горном участке энергетики установили 21 новую опору и заменили 37 старых. Вместо устаревшего провода они смонтировали современный облегченный кабель с повышенной пропускной способностью, устойчивый к обледенению. На опоры также установили специальные птицезащитные устройства. Для постоянного контроля за состоянием линии специалисты внедрили автономную систему мониторинга на солнечных батареях, которая отслеживает температуру, ветровую нагрузку и натяжение проводов в реальном времени.

Проект реализуют за счёт средств РусГидро и самой энергокомпании в рамках масштабной программы повышения надёжности электросетевого комплекса (ПОУРЭК). Эта программа - ответ на суровые климатические условия Сахалина с его циклонами, ледяными дождями и сейсмической активностью. Всего по программе планируют реконструировать или построить заново 31 линию электропередачи общей протяжённостью 922 километра и 21 трансформаторную подстанцию.