Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 2025 год в Сахалинской области привели в порядок более 750 придомовых территорий. Работы велись одновременно по трем направлениям, включая текущий и капитальный ремонт, а также федеральную программу.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, наибольший объем работ - 648 дворов - выполнили в рамках текущего ремонта. Эта программа, инициированная губернатором Валерием Лимаренко, позволяет обновлять асфальтовое покрытие, не дожидаясь комплексного преображения территории. Текущие работы провели по всему региону: 446 дворов отремонтировали на юге Сахалина, 106 - в центральных районах и 96 - на севере. Лидерами по количеству обновленных объектов стали Южно-Сахалинск (174 двора), Холмский район (88), Поронайский (44) и Макаровский (39) районы.
Еще 95 дворовых территорий преобразились благодаря капитальному ремонту. Такие работы включали не только замену покрытия, но и установку детских и спортивных площадок, освещения, проведение озеленения и обустройство зон отдыха. Программа охватила 15 районов области. Больше всего капитально отремонтированных дворов появилось в Южно-Сахалинске (22), Ногликском (15) и Долинском (11) районах. В качестве примеров ведомство привело дворы по улице Школьной в Невельске и на Пионерской в Томари, где провели комплексное благоустройство.
Кроме того, в текущем году федеральная программа "Дальневосточные дворы" позволила благоустроить 14 придомовых территорий в восьми муниципалитетах, включая Оху, Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрия Аристархова, вся эта работа является частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и направлена на создание комфортной городской среды.
