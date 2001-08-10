Судебные приставы и энергетики навестили должников в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы и представители энергосбытовой компании провели специальный рейд по квартирам злостных неплательщиков в Холмске. Они посетили жильцов, которые накопили крупные долги за коммунальные услуги и проигнорировали решения суда.
Как сообщили ТИА "Острова" в Управлении ФССП России по Сахалинской области, мероприятие прошло накануне. Совместная группа, куда вошли судебные приставы и сотрудники филиала "Сахалинэнергосбыт" (ПАО "ДЭК"), обошла шесть квартир в разных многоквартирных домах портового города. Для визита они выбрали вечернее время, чтобы с большей вероятностью застать должников дома.
Владельцы этих квартир долгое время не платили по квитанциям, а затем не стали исполнять и вынесенные судом решения о взыскании задолженности. В ходе рейда всем им вручили уведомления с требованием явиться в отделение службы судебных приставов Холмска для погашения долгов. Специалисты предупредили, что если в течение пяти дней после этого люди добровольно не рассчитаются, приставы получат право применять более жесткие меры, вплоть до ареста имущества.
Подобные совместные рейды приставы и энергетики проводят на Сахалине на постоянной основе. В ведомстве подчеркивают, что даже при небольшой сумме долга неплательщик может лишиться имущества в счет погашения задолженности за коммунальные услуги. В связи с этим они в очередной раз призывают жителей региона не копить долги и своевременно их оплачивать.
