На двух трассах Сахалина ввели ограничения для пассажирского транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области на двух федеральных трассах ограничили движение автобусов и другого пассажирского транспорта. Также на острове полностью перекрыли один из подъездов к популярному курорту, где дорожные службы начали масштабные работы.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, основные сложности сегодня, 15 декабря, связаны с трассой "Южно-Сахалинск - Оха". Здесь для пассажирского транспорта закрыли три протяженных участка. Один находится в районе села Стародубское, а два других - на севере, от села Арги-Паги до самой Охи. На этих направлениях для ликвидации последствий непогоды или проведения плановых работ дорожники планируют задействовать 53 единицы специализированной техники и 61 рабочего.
На другом направлении, "Невельск - Шебунино", движение организовали по одной полосе на участке в районе 7-го километра. Здесь транспортный поток идёт без разделения по видам транспорта, но с повышенной осторожностью.
Самые жёсткие ограничения ввели на подъезде к туристической базе "Горный воздух". Этот участок дороги полностью закрыли для любого транспорта и даже для пешеходов. На устранение проблем здесь направят значительные силы: 71 машину и 40 человек дорожных рабочих.
По данным на 08:00 утра 15 декабря, на всех остальных дорогах области движение идёт без помех. Информации о дорожно-транспортных происшествиях на участках с ограничениями не поступало. Дорожные службы призывают водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и установленные знаки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:45 Сегодня Судебные приставы и энергетики навестили должников в Холмске
09:14 Сегодня На Сахалине пожарные за ночь потушили два автомобиля – в Поронайске и Холмске
10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
08:28 Сегодня На двух трассах Сахалина ввели ограничения для пассажирского транспорта
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 Вчера Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?