На двух трассах Сахалина ввели ограничения для пассажирского транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области на двух федеральных трассах ограничили движение автобусов и другого пассажирского транспорта. Также на острове полностью перекрыли один из подъездов к популярному курорту, где дорожные службы начали масштабные работы.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, основные сложности сегодня, 15 декабря, связаны с трассой "Южно-Сахалинск - Оха". Здесь для пассажирского транспорта закрыли три протяженных участка. Один находится в районе села Стародубское, а два других - на севере, от села Арги-Паги до самой Охи. На этих направлениях для ликвидации последствий непогоды или проведения плановых работ дорожники планируют задействовать 53 единицы специализированной техники и 61 рабочего.

На другом направлении, "Невельск - Шебунино", движение организовали по одной полосе на участке в районе 7-го километра. Здесь транспортный поток идёт без разделения по видам транспорта, но с повышенной осторожностью.

Самые жёсткие ограничения ввели на подъезде к туристической базе "Горный воздух". Этот участок дороги полностью закрыли для любого транспорта и даже для пешеходов. На устранение проблем здесь направят значительные силы: 71 машину и 40 человек дорожных рабочих.

По данным на 08:00 утра 15 декабря, на всех остальных дорогах области движение идёт без помех. Информации о дорожно-транспортных происшествиях на участках с ограничениями не поступало. Дорожные службы призывают водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и установленные знаки.