Эксперт расскажет сахалинцам о составе новогодних сладостей и полезном меню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии новогодних праздников жители Южно-Сахалинска смогут получить консультации эксперта о том, как составить полезное меню и выбрать качественные сладости для праздничного стола. Бесплатную тематическую встречу организуют в столице области 20 декабря.

Семинар под названием «Сладости в новогоднем подарке. Как питаться с пользой для здоровья в праздничный период» проведет дипломированный клинический нутрициолог Екатерина Антонова. Организатором мероприятия выступает Школа «Pro Физ-ру». Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, встреча направлена на популяризацию здорового образа жизни и просвещение жителей в вопросах питания.

Встреча состоится в здании Дома Быта на улице Ленина, 213, на третьем этаже. Участие в мероприятии бесплатное для всех желающих. Для записи необходимо позвонить по телефону +7 (962) 118-09-90.