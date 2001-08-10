Эксперт расскажет сахалинцам о составе новогодних сладостей и полезном меню
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии новогодних праздников жители Южно-Сахалинска смогут получить консультации эксперта о том, как составить полезное меню и выбрать качественные сладости для праздничного стола. Бесплатную тематическую встречу организуют в столице области 20 декабря.
Семинар под названием «Сладости в новогоднем подарке. Как питаться с пользой для здоровья в праздничный период» проведет дипломированный клинический нутрициолог Екатерина Антонова. Организатором мероприятия выступает Школа «Pro Физ-ру». Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, встреча направлена на популяризацию здорового образа жизни и просвещение жителей в вопросах питания.
Встреча состоится в здании Дома Быта на улице Ленина, 213, на третьем этаже. Участие в мероприятии бесплатное для всех желающих. Для записи необходимо позвонить по телефону +7 (962) 118-09-90.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
10:17 9 Декабря Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 18:12 Вчера Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 11 Декабря В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?