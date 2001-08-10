Победителей экологической акции по сбору вторресурсов наградили на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подвели итоги масштабной экологической акции по сбору вторичных ресурсов, которую организовали региональные министерства совместно с бизнесом. Абсолютным лидером соревнования среди одиннадцати школ из шести муниципалитетов стала Троицкая школа №5, опередившая учебные заведения Невельска и Холмска.
Акция «Экомиссия: переработка» проходила с 15 сентября по 1 декабря 2025 года на базе общеобразовательных учреждений островного региона. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в региональном управлении по обращению с отходами, организаторами выступили профильные министерства образования, ЖКХ, экологии и устойчивого развития, а также ресурсный центр «Унисон» и компания «А-Групп».
Торжественную церемонию награждения победителей провели в областном ресурсном центре «Унисон». Первый заместитель министра ЖКХ Александр Ли вручил награды и отметил системную работу региона по экологическому воспитанию. Он связал успех акции с недавней победой Сахалинской области во всероссийском «БумБатле» и поблагодарил генерального директора «А-Групп» Алексея Кима за инициативу, которая формирует у молодежи целостное экологическое мышление.
Вырученные от переработки собранного школьниками вторсырья средства компания «А-Групп» направит на приобретение необходимого оборудования и вещей для участников специальной военной операции.
