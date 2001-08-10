Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине подразделения войсковой ПВО Восточного военного округа повышают свою квалификацию, осваивая переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» с помощью современного электронного тренажера. Отработка навыков ведения огня на полигоне предшествует финальным этапам подготовки — реальным боевым стрельбам.

На учебном полигоне «Троицкий» военнослужащие под руководством инструкторов гвардейского армейского корпуса ВВО учатся обнаруживать, идентифицировать и сопровождать воздушные цели. Новое оборудование позволяет операторам моделировать запуск ракет по различным мишеням. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, тренажер с высокой точностью имитирует поражение самолетов, вертолетов и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Заключительной частью подготовки станут практические стрельбы, которые военнослужащие проведут на специализированном полигоне «Успеновский». Это позволит операторам закрепить полученные навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.