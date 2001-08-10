Тихоокеанское
В Южно-Курильске из-за ураганного ветра повреждены 20 опор ЛЭП
11:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска продолжают догазификацию частного сектора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжают подключать к газу частные домовладения в рамках долгосрочной программы догазификации. На этой неделе специалисты провели технический запуск газа для первых 27 абонентов в частном секторе в границах улиц Ленина, Емельянова и Гвардейской.

Всего в этом районе власти планируют подключить к газовым сетям около 80 домов. Как рассказали ТИА "Острова" мэрии Южно-Сахалинска, на пер. Гражданском 27 домов уже полностью готовы к приему газа. Подрядные организации в ближайшее время подключат еще порядка 20 домовладений, а проектирование ведут для 8 объектов. Остальные жители сектора активно готовят свои дома к подключению, которое запланировано на следующий год.

Один из новых абонентов Владимир И. отметил, что переход с твердотопливного котла на газ решит проблемы с дорогим углем, необходимостью постоянной уборки и высокими затратами на электрическое отопление. Системную работу по газификации областного центра ведут с 2011 года, основным исполнителем выступает компания "Газпром". Параллельно активные работы идут во Владимировке, где уже подключили более 800 домов, а завершить газификацию планируют в следующем году. Получить консультации по вопросам подключения и компенсационных выплат жители могут в департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска.

