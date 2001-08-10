Тихоокеанское
В Южно-Курильске из-за ураганного ветра повреждены 20 опор ЛЭП
Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 С 10.00 15 декабря паромная переправа Ванино-Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий. 

