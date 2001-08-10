Два проекта из Южно-Сахалинска поборются за победу во Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей островной столицы приглашают поддержать город во Всероссийском конкурсе "Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств". Два сахалинских архитектурных проекта прошли отбор и теперь будут соревноваться в финале, где победителя определят путем народного онлайн-голосования.

На конкурс поступило 970 заявок со всей страны, и Южно-Сахалинск представил две работы. Одна из них - уже реализованный проект входной группы в сквере "Щит и Меч России". Вторая - эскизный проект въездной стелы под названием "Отражение", который разработали еще в 2019 году как один из вариантов оформления въезда в город со стороны аэропорта.

Голосование проходит в сообществе "ГорСреда" в социальной сети "ВКонтакте" по двум разным номинациям. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, за проект стелы "Отражение" в категории "Проектные решения" можно проголосовать с 14 декабря. Поддержать входную группу сквера "Щит и Меч России" в категории "Реализованные проекты" жители смогут, начиная с 17 декабря. На участие в голосовании отводится трое суток с момента его старта по каждому объекту.

Проекты, которые получат максимальную поддержку в своих категориях, выйдут в финал, запланированный на 24 декабря. Итоги конкурса и имена городов-победителей организаторы объявят 26 декабря.