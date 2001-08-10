Тихоокеанское
Аэрофлот открыл продажу субсидированных билетов на 2026 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Национальный перевозчик "Аэрофлот" начинает продажу авиабилетов по льготным тарифам на будущий год. Для жителей Сахалинской области субсидии государства сделают доступными перелёты в Москву и по ряду дальневосточных направлений.

Согласно обновлённой федеральной программе, островная столица получила субсидированное авиасообщение с Москвой, Хабаровском и Владивостоком. Стоимость перелёта по маршруту Южно-Сахалинск - Москва в одну сторону для взрослого пассажира составит 10 200 рублей. Для льготных категорий граждан, к которым относятся молодёжь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, тариф снижен до 7 300 рублей.

Дополнительно жители Сахалина смогут приобрести билеты по субсидированным ценам на рейсы в Хабаровск (от 1 000 рублей) и Владивосток (от 1 500 рублей). Для оформления льготного билета пассажирам необходимо подтвердить российское гражданство и постоянную регистрацию на территории Дальневосточного федерального округа.

