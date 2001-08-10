Сахалинские судебные приставы получили награды в День Конституции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День Конституции Российской Федерации сотрудники Управления ФССП по Сахалинской области получили государственные и ведомственные награды. Торжественную церемонию, приуроченную к 32-й годовщине принятия основного закона страны, провели в областном управлении службы судебных приставов.

Главный судебный пристав Сахалинской области полковник внутренней службы Баясхалан Дамдинжапов открыл мероприятие и лично вручил награды отличившимся сотрудникам. Он также присвоил им специальные звания, поздравил коллектив с достигнутыми успехами и обратился к присутствующим с напутственной речью.

На торжественном собрании присутствовали представители ветеранской организации "Боевое братство". Они присоединились к поздравлениям в адрес награжденных приставов, а также обратились к молодым специалистам, только начинающим свою карьеру в ведомстве. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области, руководство и ветераны выразили коллективу искреннюю благодарность за высокий профессионализм и преданность делу, пожелав дальнейших успехов в службе.