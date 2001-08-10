На Сахалине введены ограничения для пассажирского транспорта на некоторых участках дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Из-за сложных погодных условий в Сахалинской области на утро 15 декабря введены ограничения движения на нескольких автодорогах. Основные проблемы связаны со снегопадами и ухудшением видимости, что заставляет дорожные службы перебрасывать технику и персонал на наиболее сложные участки.
На федеральной трассе "Южно-Сахалинск - Оха" на участке от села Стародубское до отмыкания дороги на Арсентьевку и Ильинское (км 55 - км 120) действует запрет для движения пассажирского транспорта. Причиной стали интенсивные снежные осадки и видимость менее 100 метров. Для ликвидации последствий непогоды на этом направлении планируют задействовать 37 единиц дорожной техники и 16 рабочих.
Ограничения коснулись и других магистралей. На автодороге "Невельск - Шебунино" движение всех видов транспорта организовано по одной полосе на участке с 7 по 578 километр. Полностью закрыт для любого транспорта и пешеходов подъезд к турбазе "Горный воздух" в районе километровых отметок 2+147 - 2+430. Как сообщили ТИА "Острова" в дорожной службе региона, по всем остальным направлениям области движение осуществляется без ограничений, информация о дорожно-транспортных происшествиях на утро не поступала.
Всего для поддержания транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии в течение дня 15 декабря планируется привлечь 67 единиц спецтехники и 29 дорожных рабочих. Дорожные службы призывают водителей к внимательности и строгому соблюдению правил дорожного движения в условиях зимней непогоды.
