18:10, 12 Декабря 2025 | Новости общества Сахалина и Курил
АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочернее общество «Роснефти») в партнерстве с Лицеем №1 проводит экологический проект «Путь в будущее»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал школьный проект, цель которого – рассказать юным сахалинцам о полезных привычках, которые помогут снизить количество бытового мусора. О том, как каждый из нас может сделать вклад в сохранение природы в чистоте, и еще о многом другом школьникам расскажут специалисты-экологи АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которые уже много лет занимаются работой по охране окружающей среды в рамках проекта «Сахалин-1».
Мусор важно не только перерабатывать. Самым первым этапом на пути к чистой природе является осознанное потребление. Например, использование обычной посуды, кружек и питьевых бутылок может в разы снизить количество одноразовой кухонной утвари, пластиковых и картонных стаканчиков, и таким образом уменьшить общий объем мусора.
От образующихся отходов можно отсортировать те виды, которые можно превратить в сырье для повторной переработки: стеклянные бутылки и банки, бумага и картон, железо и алюминий, пластиковые емкости и упаковка. Лицеисты смогут собственными глазами отследить путь вторсырья от сортировочной корзины до производства совершенно нового полезного изделия во время экскурсии на сахалинское предприятие, которое перерабатывает различные виды отходов в полезную продукцию. Учащиеся даже смогут принять непосредственное участие в процессе производства: в Лицее установлены специальные баки для стекла и пластика, содержимое которых поступит в переработку и из него будет произведена тротуарная плитка для оформления пришкольной территории.
Также в рамках проекта «Путь в будущее» объявлен конкурс экологических инициатив, посвященных осознанному потреблению и переработке отходов. Ознакомившись вживую с опытом переработки вторсырья и изучив вопрос на реальных примерах, учащиеся представят свои работы на суд жюри во время открытой защиты в конце декабря в Лицее №1.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:17 Сегодня На Сахалине введены ограничения для пассажирского транспорта на некоторых участках дорог
09:19 Сегодня Сахалинские судебные приставы получили награды в День Конституции
09:23 Сегодня Аэрофлот открыл продажу субсидированных билетов на 2026 год
09:06 Сегодня На Сахалине автоинспекция за выходные дни выявила более 400 нарушений ПДД
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
10:17 9 Декабря Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 11 Декабря В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 11 Декабря Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?