АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочернее общество «Роснефти») в партнерстве с Лицеем №1 проводит экологический проект «Путь в будущее»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал школьный проект, цель которого – рассказать юным сахалинцам о полезных привычках, которые помогут снизить количество бытового мусора. О том, как каждый из нас может сделать вклад в сохранение природы в чистоте, и еще о многом другом школьникам расскажут специалисты-экологи АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которые уже много лет занимаются работой по охране окружающей среды в рамках проекта «Сахалин-1».

Мусор важно не только перерабатывать. Самым первым этапом на пути к чистой природе является осознанное потребление. Например, использование обычной посуды, кружек и питьевых бутылок может в разы снизить количество одноразовой кухонной утвари, пластиковых и картонных стаканчиков, и таким образом уменьшить общий объем мусора.

От образующихся отходов можно отсортировать те виды, которые можно превратить в сырье для повторной переработки: стеклянные бутылки и банки, бумага и картон, железо и алюминий, пластиковые емкости и упаковка. Лицеисты смогут собственными глазами отследить путь вторсырья от сортировочной корзины до производства совершенно нового полезного изделия во время экскурсии на сахалинское предприятие, которое перерабатывает различные виды отходов в полезную продукцию. Учащиеся даже смогут принять непосредственное участие в процессе производства: в Лицее установлены специальные баки для стекла и пластика, содержимое которых поступит в переработку и из него будет произведена тротуарная плитка для оформления пришкольной территории.

Также в рамках проекта «Путь в будущее» объявлен конкурс экологических инициатив, посвященных осознанному потреблению и переработке отходов. Ознакомившись вживую с опытом переработки вторсырья и изучив вопрос на реальных примерах, учащиеся представят свои работы на суд жюри во время открытой защиты в конце декабря в Лицее №1.