На Дальнем Востоке из-за холодов резко вырос спрос на пауэрбанки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря. С 1 по 10 декабря продажи пауэрбанков показали рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом ноября. Дальний Восток вошел в тройку федеральных округов по росту спроса на такие устройства.

В Дальневосточном округе спрос на пауэрбанки за месяц вырос на 8,6%. Среди лидеров по покупке внешних зарядных устройств также оказались жители Сибири и Северо-Запада. По мнению аналитиков МТС, такая динамика связана с зимними холодами, в период которых пользователи сталкиваются с быстрой разрядкой смартфонов и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов.

Преимущественно покупатели выбирают устройства с большей ёмкостью. Пауэрбанки свыше 15 000 mAh составили 52% всех продаж. Устройства в диапазоне 10 000 – 15 000 mAh заняли 35%, а компактные аккумуляторы ёмкостью от 3 000 до 5 000 mAh – около 12%.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. рублей. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 mAh (11,6%), Akai 10 000 mAh (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 mAh (7,1%), Akai 20 000mAh 30 W (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000 mAh (6,6%).