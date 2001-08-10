Лучшие школьники Южно-Сахалинска получили паспорта в День Конституции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День Конституции Российской Федерации в Южно-Сахалинске прошла традиционная церемония вручения первых паспортов школьникам, достигшим особых успехов в учебе, спорте и творчестве. Глава города Сергей Надсадин лично поздравил подростков и вручил им главный документ гражданина России в стенах исторического парка "Россия - моя история".

Мэр подчеркнул символичность получения паспорта именно в этот государственный праздник. "Сегодня действительно замечательный день - День Конституции нашей великой страны. Он напоминает нам о фундаментальных основах нашего государства, о правах и обязанностях каждого гражданина. Сегодня вы получите свой первый официальный документ, который будет символизировать вашу взрослость", - обратился к ребятам Сергей Надсадин. Он призвал молодых южносахалинцев быть активными, инициативными и уверенно заявил, что благодаря их энергии город станет еще краше и комфортнее.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, помимо паспорта каждый подросток получил от главы города благодарственное письмо за свои достижения, подарочную фотокнигу об областном центре и специальную обложку на паспорт с островной символикой. Одной из участниц торжественной церемонии стала семиклассница школы №26 Виолетта Климкова. Девушка изучает корейский язык и игру на национальных ударных инструментах в школе искусств "Этнос", побеждала во всероссийских творческих турнирах, проходила стажировку в Южной Корее и несколько лет играла роль маленькой Ассоль в спектакле Чехов-центра. "Я хочу поздравить всех ребят с получением первого такого важного документа в жизни, как паспорт, и с Днем Конституции", - сказала Виолетта, поблагодарив родителей и педагогов за поддержку.

После официальной части и совместного фотоснимка для школьников организовали праздничный концерт и экскурсию "Свидетели Великой Победы!" по экспозициям исторического парка.