Долгосрочные сбережения в НПФ ВТБ превысили 100 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В декабре объем средств на счетах клиентов НПФ ВТБ в программе долгосрочных сбережений (ПДС) превысил 100 млрд рублей. Количество участников программы в этом фонде сегодня составляет почти 1,2 млн человек. За 11 месяцев 2025 года клиенты НПФ ВТБ внесли в программу более 55 млрд рублей личных взносов без учета заявленных к переводу в ПДС пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию.
«Активность участников программы закономерно увеличилась к концу года. В 2024 году они получили 15,5 млрд рублей господдержки», – отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.
Общее количество клиентов НПФ ВТБ превышает 11,2 млн человек. Объем активов на 1 ноября составил почти 1,3 трлн рублей, из которых более 1 трлн – пенсионные накопления клиентов по договорам обязательного пенсионного страхования (прирост 9,5% с начала года). Еще 227 млрд составляют средства участников негосударственного пенсионного обеспечения и ПДС, их объем увеличился на 53%. Пенсионные выплаты клиентам фонда за 3 квартала составили свыше 30 млрд рублей.
