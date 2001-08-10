Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 11 тысяч жителей Сахалинской области в возрасте от 80 лет и старше ежемесячно получают страховую пенсию по старости с повышенной фиксированной выплатой. Отделение Социального фонда России по региону автоматически устанавливает эту доплату в двойном размере для всех граждан, достигших восьмидесятилетия, без необходимости подачи дополнительных заявлений.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, на островах такую выплату сейчас получают 11 428 человек. Фиксированная выплата - это гарантированная государственная часть пенсии, размер которой зависит от районного коэффициента. В 2025 году для жителей центральных и южных районов области она составляет 24 941,56 рубля, для пенсионеров Охинского и Ногликского районов - 28 504,64 рубля, а для получателей пенсий на Курильских островах - 35 630,80 рублей.
Повышенная пенсия начинает поступать со следующего месяца после дня рождения. Например, если пенсионер отметил 80-летие в сентябре, то выплата в новом размере придет уже в октябре вместе с разовой доплатой за несколько дней предыдущего месяца. Помимо двойной фиксированной выплаты, пенсионерам этого возраста также автоматически назначают надбавку на уход. Ее размер в 2025 году составляет 1314 рублей, и эта сумма также увеличивается на действующий районный коэффициент.
Для получения консультации по вопросам пенсионного обеспечения граждане могут обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8-800-100-00-01. Звонок на федеральную линию, работающую круглосуточно, является бесплатным.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
- 16:50 5 Декабря Каждый третий работник в Южно-Сахалинске спорит с коллегами из-за графика отпусков
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 17:04 Сегодня В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 Сегодня В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 Вчера В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Вчера Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?