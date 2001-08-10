Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 11 тысяч жителей Сахалинской области в возрасте от 80 лет и старше ежемесячно получают страховую пенсию по старости с повышенной фиксированной выплатой. Отделение Социального фонда России по региону автоматически устанавливает эту доплату в двойном размере для всех граждан, достигших восьмидесятилетия, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, на островах такую выплату сейчас получают 11 428 человек. Фиксированная выплата - это гарантированная государственная часть пенсии, размер которой зависит от районного коэффициента. В 2025 году для жителей центральных и южных районов области она составляет 24 941,56 рубля, для пенсионеров Охинского и Ногликского районов - 28 504,64 рубля, а для получателей пенсий на Курильских островах - 35 630,80 рублей.

Повышенная пенсия начинает поступать со следующего месяца после дня рождения. Например, если пенсионер отметил 80-летие в сентябре, то выплата в новом размере придет уже в октябре вместе с разовой доплатой за несколько дней предыдущего месяца. Помимо двойной фиксированной выплаты, пенсионерам этого возраста также автоматически назначают надбавку на уход. Ее размер в 2025 году составляет 1314 рублей, и эта сумма также увеличивается на действующий районный коэффициент.

Для получения консультации по вопросам пенсионного обеспечения граждане могут обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8-800-100-00-01. Звонок на федеральную линию, работающую круглосуточно, является бесплатным.