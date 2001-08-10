Военнослужащие на Сахалине осваивают ведение боя в различной тактической обстановке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гвардейском армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, осваивают ведение боя с «противником» в различной тактической обстановке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие готовятся к выполнению боевых задач на открытой местности, в лесополосах, а также условиях городской застройки. Помимо этого, бойцы тренируются отражать наступление противника в условиях работы вражеских fpv-дронов.

Во время тренировок по захвату позиций условного противника военнослужащие отрабатывают перемещение в составе боевых двоек и троек. Особое внимание уделяется организации взаимодействия, а также навыкам ведения огня из автоматов, крупнокалиберных пулемётов и ручных гранатомётов.

Для того, чтобы обучить бойцов успешно выполнять боевые задачи в любых условиях, опытные инструкторы гвардейского армейского корпуса ВВО внедряют в процесс обучения нестандартные тактические приёмы показавшие свою эффективность в зоне проведения СВО.