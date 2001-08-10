Военнослужащие на Сахалине осваивают ведение боя в различной тактической обстановке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В гвардейском армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, осваивают ведение боя с «противником» в различной тактической обстановке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие готовятся к выполнению боевых задач на открытой местности, в лесополосах, а также условиях городской застройки. Помимо этого, бойцы тренируются отражать наступление противника в условиях работы вражеских fpv-дронов.
Во время тренировок по захвату позиций условного противника военнослужащие отрабатывают перемещение в составе боевых двоек и троек. Особое внимание уделяется организации взаимодействия, а также навыкам ведения огня из автоматов, крупнокалиберных пулемётов и ручных гранатомётов.
Для того, чтобы обучить бойцов успешно выполнять боевые задачи в любых условиях, опытные инструкторы гвардейского армейского корпуса ВВО внедряют в процесс обучения нестандартные тактические приёмы показавшие свою эффективность в зоне проведения СВО.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
- 16:50 5 Декабря Каждый третий работник в Южно-Сахалинске спорит с коллегами из-за графика отпусков
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 17:04 Сегодня В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 Сегодня В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 Вчера В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Вчера Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?