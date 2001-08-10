На Сахалине проведены исследования 19 проб мяса медведей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным на 11 декабря, Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" проведены исследования 19 проб мяса медведей общим весом 3,9 т.

Из них в период осенней охоты на медведей для проведения исследований в Сахалинский филиал поступило 8 проб мяса бурого медведя. Исследования проводились по обращению охотников из Анивского и Корсаковского районов.

Специалистами испытательной лаборатории Сахалинского филиала ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" пробы биологического материала исследованы на личинки трихинелл. В результате положительных результатов не выявлено.

Отметим, мясо медведей подлежит обязательной ветеринарной экспертизе на выявление зараженности трихинеллезом.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание. Личинки трихинелл в мышечной ткани животного отличаются особой устойчивостью, в том числе к способам приготовления мяса (высокой температуре, копчению и солению).

Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Для того чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 граммов трихинеллезного мяса. При получении положительного результата на трихинеллез туши животных подлежат утилизации, их категорически запрещено использовать в пищу.

В 2025 году осенний сезон охоты на бурого медведя был открыт на Сахалине с 10 августа по 30 ноября.