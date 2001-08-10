В Сахалинской области наградили самых активных участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более десяти тысяч жителей Сахалинской области присоединились к осеннему сезону всероссийской акции "БумБатл", собрав свыше 97 тонн макулатуры. Накануне в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона наградили самых активных участников - образовательные учреждения, продемонстрировавшие высокий уровень экологической ответственности.

В церемонии награждения приняли участие представители детских садов, школ и учреждений среднего профессионального образования. Первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли лично вручил им благодарности и призы.

"Хочется отметить особую активность наших образовательных учреждений, организовавших сбор макулатуры на столь значимом уровне. Вы демонстрируете прекрасную экологическую сознательность и ответственное отношение к природе", - заявил Александр Ли.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном "Управлении по обращению с отходами", акция объединила более 110 организаций со всего региона. Лучшие результаты показали детские сады №42 "Черемушки" и №2 "Березка" из Южно-Сахалинска, а также детский сад №3 "Ромашка" из Корсакова. Эти учреждения получили сертификаты на посещение спортивных мероприятий. Среди школ отличились школа №1 поселка Тымовское, гимназия №2 и гимназия №3. Впервые к акции активно подключились ссузы: Сахалинский техникум механизации и сельского хозяйства и Сахалинский базовый медицинский колледж также вошли в число победителей. Педагог-организатор медицинского колледжа Ксения Цуцерова отметила энтузиазм студентов, особенно первокурсников, и сообщила о планах наращивать объемы сбора в будущем.

Всероссийская акция "БумБатл", проходящая в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", в этом году собрала по всей стране более двух миллионов участников. Им удалось отправить на переработку свыше 67 тысяч тонн макулатуры. Организаторы уверены, что такие инициативы помогают формировать культуру устойчивого развития и воспитывают личную ответственность граждан за состояние окружающей среды.