Новые очистные сооружения готовят к запуску в селе Таранай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Таранай Анивского района готовятся к вводу в эксплуатацию новые канализационные очистные сооружения. Их запуск, запланированный на конец 2025 года, позволит улучшить качество коммунальных услуг и снизить нагрузку на окружающую среду.
На объекте уже полностью завершили строительно-монтажные работы и благоустройство территории. Сейчас специалисты приступили к заключительному этапу - проводят пусконаладочные работы. Производительность новых сооружений составит 200 кубометров сточных вод в сутки. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, строительство объекта вело АО "Анивские коммунальные системы" в рамках своей инвестиционной программы по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Аристархов подчеркнул, что запуск этого объекта увеличит долю жителей, охваченных централизованной системой водоотведения. Новая станция также оптимизирует процессы переработки сточных вод, повысит энергоэффективность и значительно сократит вредное воздействие на природу.
Параллельно в Сахалинской области продолжают реализацию и других инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ. Так, на острове Кунашир продолжают возводить современные очистные сооружения, которые планируют запустить в следующем году. Недавно в Ногликском районе уже ввели в эксплуатацию новую станцию водоочистки.
