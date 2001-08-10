ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ в преддверии Нового года запустил проект «Новогодничайте с домашним театром». Вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок – с семьей, близкими или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.
Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии «Теремка» и «Репки» – «Новогодняя ёлка» режиссера Ивана Пачина и «Мешок с подарками» драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) – «Путешествие Конька-Горбунка» в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка «По щучьему велению» от Полины Коротыч. Для взрослых компаний – остросюжетная версия «Зайкиной избушки» Полины Пушкаевой (18+). Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации – от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.
Знакомство с проектом на сайте начинается с «Фойе», где можно пройти тест и выбрать наиболее подходящую для постановки пьесу. На «Сцене» посетителей ждут сценарии по сказкам. Их можно использовать со смартфона или распечатать уже с выделенными для каждого персонажа репликами. В «Кабинете режиссера» содержатся советы для постановок от авторов пьес и новогодний чек-лист для подготовки к празднику. «Костюмерная» и «Гримерная» представляют идеи и инструкции по созданию сказочных образов героев своими руками. Музыкальное сопровождение подобрано для каждого произведения в «Оркестровой яме». Дополняет проект театральный «Буфет» с вариантами декора стола и тематическими угощениями для зрителей и актеров. «Потайная комната» поможет с форматами домашних развлечений: картины по номерам, схемы для вязания с героями сказок и сценарий домашнего квеста, который можно пройти целой компанией.
«Театр напоминает мне детскую игру. И ещё это место для фантазии. В театре, чтобы стать царем, не обязательно надевать мантию и иметь на голове корону. Декорации картона, на котором детской рукой что-то нарисовано, костюмы из подручных средств – это и есть чудо театра, потому что не декорации и костюмы являются главными в нем, а люди. Люди, которые играют, разыгрывают историю, и то, как они играют, – это и есть в театре самое главное», – рассказывает Иван Пачин, театральный режиссер и автор двух пьес проекта.
Домашний театр от ВТБ – часть имиджевой кампании банка «Новогодничайте», которая создает праздничное настроение и призывает провести зимние каникулы в кругу семьи и друзей. Основным решением выбрана визуальная концепция с вязанными элементами: тёплый синий шарф, еловые ветки, вязаные персонажи, а также слоган, который максимально точно отражает то, что хочется делать во время каникул – новогодничать, наслаждаться праздниками, отдыхать и проводить время с близкими.
В рамках кампании ВТБ также устанавливает новогодние ели в 27 городах России – от Камчатки до Новороссии.
