Жители Сахалина активно закупали автомобили перед ростом утилизационного сбора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Банка России зафиксировали значительный рост импорта автомобилей на Дальнем Востоке в октябре-ноябре 2025 года. Основной причиной такой активности жители региона назвали желание успеть приобрести транспортное средство до повышения утилизационного сбора, которое вступило в силу с 1 декабря.
Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, управляющий Александр Шкарубо напрямую связал ажиотаж с грядущими изменениями. «Островитяне торопились купить машины, прежде чем вырастут цены. В последние месяцы спрос на них был устойчиво высоким. При этом во второй половине ноября отмечалось некоторое охлаждение потребительской активности: покупатели боялись не успеть доставить автомобили и пройти таможенный контроль до начала декабря», — пояснил он.
Данные Сахалинской таможни подтверждают этот тренд. С начала 2025 года таможенники оформили уже более 4,5 тысяч автомобилей, причем пик пришелся именно на октябрь, когда для личного пользования зарегистрировали свыше 600 транспортных средств.
Информацию о повышенном спросе также предоставили крупные маркетплейсы. На их торговых площадках специальные индикаторы зафиксировали рост числа автомобилей, находившихся в пути к покупателям, более чем на 25%. Этот мониторинг, наряду с данными почти от 15 тысяч предприятий страны, включая около 200 сахалинских компаний, лег в основу аналитического доклада Банка России «Региональная экономика».
