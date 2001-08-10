Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2025
Сейчас 23:38
77,90|91,38
Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
17:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалина активно закупали автомобили перед ростом утилизационного сбора

Жители Сахалина активно закупали автомобили перед ростом утилизационного сбора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Банка России зафиксировали значительный рост импорта автомобилей на Дальнем Востоке в октябре-ноябре 2025 года. Основной причиной такой активности жители региона назвали желание успеть приобрести транспортное средство до повышения утилизационного сбора, которое вступило в силу с 1 декабря.

Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, управляющий Александр Шкарубо напрямую связал ажиотаж с грядущими изменениями. «Островитяне торопились купить машины, прежде чем вырастут цены. В последние месяцы спрос на них был устойчиво высоким. При этом во второй половине ноября отмечалось некоторое охлаждение потребительской активности: покупатели боялись не успеть доставить автомобили и пройти таможенный контроль до начала декабря», — пояснил он.

Данные Сахалинской таможни подтверждают этот тренд. С начала 2025 года таможенники оформили уже более 4,5 тысяч автомобилей, причем пик пришелся именно на октябрь, когда для личного пользования зарегистрировали свыше 600 транспортных средств.

Информацию о повышенном спросе также предоставили крупные маркетплейсы. На их торговых площадках специальные индикаторы зафиксировали рост числа автомобилей, находившихся в пути к покупателям, более чем на 25%. Этот мониторинг, наряду с данными почти от 15 тысяч предприятий страны, включая около 200 сахалинских компаний, лег в основу аналитического доклада Банка России «Региональная экономика».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?