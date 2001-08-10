Тихоокеанское
"Единая Россия" сохранила льготы для совершеннолетних детей участников СВО на период до поступления в вузы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Документ устраняет существующий законодательный пробел и устанавливает, что действие льгот и социальные гарантии, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, распространяются для данной категории граждан до 1 сентября, пояснил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Речь идет о тех, кто достиг возраста 18 лет и завершил обучение в школе, но не успел поступить в другое учебное заведение — высшее или среднее», — подчеркнул он.

Напомним, законопроект в Госдуму в августе 2025 года внесли депутаты от «Единой России» во главе с секретарем Генсовета партии, первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым.

Региональный министр социальной защиты Ольга Орлова напомнила, что в Сахалинской области для детей погибших участников СВО действует региональная мера поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты, в том числе до поступления в образовательное учреждение, в текущем году размер составляет 5 460 рублей.

«Детям бойцов, погибших в период прохождения военной службы, полностью оплачивают получение среднего профессионального и высшего образования в учреждениях на территории Сахалинской области. При этом дети должны быть младше 23 лет. Немаловажно, что льготы для поступления распространяются и на усыновленных детей», — добавила министр.

