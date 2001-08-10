Муниципалитеты Сахалина и Курил готовят проекты для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти островного региона завершают разработку проектно-сметной документации для объектов-победителей Всероссийского рейтингового голосования текущего года. Реализацию этих проектов они начнут в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты регионального центра компетенций по вопросам городской среды курируют подготовку документов. Они следят, чтобы проектные решения строго соответствовали законодательству, обеспечивали безопасность, комфорт и доступность будущих общественных пространств для всех категорий граждан. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, проектировщики уже завершили работу над документацией для 20 объектов в 15 районах, а в остальных муниципалитетах этот процесс продолжается.

– В следующем году мы благоустроим 28 объектов во всех районах островного региона, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Аристархов. – Наша задача – своевременно и качественно реализовать выбранные горожанами современные, красивые и комфортные общественные пространства. Поэтому важно начать подготовку к грядущим работам уже сейчас.

Среди запланированных объектов - территория вдоль реки Излучная и скейтпарк в Долинске, мемориал в честь памяти погибших участников СВО и сквер молодоженов в Смирных. В Корсакове новый облик получит площадь «Пять углов», а также появится сквер на улице Советской. В Охе в 2025 году появится Аллея Славы, а в Александровске-Сахалинском благоустроят площадку для культурно-массовых мероприятий у гостиницы «Три Брата».

Напомним, что с 2019 года в рамках национальных проектов в городах и поселках Сахалина и Курил уже обустроили около 200 зон отдыха, включая парки, аллеи, скверы и набережные. Из них 28 объектов регион реализовал в 2025 году.