Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
15:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», ранее располагавшийся на пр. Победы, 39, — закрыт. Теперь обслуживание клиентов осуществляется по новому адресу: ул. Ленина, 246А, рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.

Режим работы нового офиса:

- понедельник, среда, четверг, пятница: с 9:00 до 17:00;

- вторник: с 9:00 до 19:00;

- предпоследняя суббота каждого месяца: с 9:00 до 16:30.

Выходные дни: суббота (кроме предпоследней субботы месяца), воскресенье.

Телефоны для связи с абонентским отделом остаются прежние: 49-48-47, 8-800-700-77-33.

