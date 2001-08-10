15:02, | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», ранее располагавшийся на пр. Победы, 39, — закрыт. Теперь обслуживание клиентов осуществляется по новому адресу: ул. Ленина, 246А, рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.
Режим работы нового офиса:
- понедельник, среда, четверг, пятница: с 9:00 до 17:00;
- вторник: с 9:00 до 19:00;
- предпоследняя суббота каждого месяца: с 9:00 до 16:30.
Выходные дни: суббота (кроме предпоследней субботы месяца), воскресенье.
Телефоны для связи с абонентским отделом остаются прежние: 49-48-47, 8-800-700-77-33.
