В Южно-Сахалинске 20 декабря откроется фермерская новогодняя ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 20 декабря пройдет традиционная предновогодняя ярмарка. Горожане и гости островной столицы смогут купить там свежие фермерские продукты и уникальные подарки ручной работы.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, торговать будут с 11:00 до 16:00 по адресу: улица Вокзальная, 71. Посетители увидят широкий ассортимент товаров от местных производителей: мясную и рыбную продукцию, сыры из козьего молока, мед, мандарины, выпечку и сладкие новогодние наборы.

Отдельную площадку выделят для сахалинских ремесленников. Там можно будет выбрать авторские подарки ручной работы - от праздничных украшений до предметов интерьера.

Для гостей ярмарки подготовили и развлекательную программу. С 12:00 до 14:00 творческие коллективы города исполнят музыкальные номера. Все желающие также смогут поучаствовать в тематических мастер-классах.