Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2025
Сейчас 12:19
77,90|91,38
Женский хоккейный клуб "Сахалин" одержал три гостевые победы в Челябинске
10:34, | Новости общества Сахалина и Курил

В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод

В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликском районе завершили реконструкцию системы водоотведения, запустив новый современный комплекс. Две станции теперь будут очищать до 5,2 тысячи кубометров сточных вод в сутки.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном министерстве ЖКХ, строительство вели под контролем губернатора Валерия Лимаренко. Пуско-наладочные испытания объект уже прошел, и теперь он получил все разрешения для полноценной эксплуатации.

Станция заменила старую систему, которую построили еще в начале 1980-х годов. Новая технология включает несколько этапов: механическую очистку, биологическую и физико-химическую обработку с применением коагулянтов. Завершающий этап - обеззараживание ультрафиолетом, после чего чистая вода будет возвращаться в реку.

"Этот вклад в комфорт жителей улучшит состояние окружающей среды всего региона. Качественное водоотведение должно быть в каждом муниципалитете", - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов. Местные жители также положительно оценили завершение работ. Жительница Ноглик Александра Бондаренко поделилась, что теперь можно быть спокойным за состояние реки и природы.

Параллельно в области продолжают работы по строительству аналогичной станции на Кунашире. Её запуск запланировали на следующий, 2026 год.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?