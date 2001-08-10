В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Ногликском районе завершили реконструкцию системы водоотведения, запустив новый современный комплекс. Две станции теперь будут очищать до 5,2 тысячи кубометров сточных вод в сутки.
Как сообщили ТИА "Острова" в областном министерстве ЖКХ, строительство вели под контролем губернатора Валерия Лимаренко. Пуско-наладочные испытания объект уже прошел, и теперь он получил все разрешения для полноценной эксплуатации.
Станция заменила старую систему, которую построили еще в начале 1980-х годов. Новая технология включает несколько этапов: механическую очистку, биологическую и физико-химическую обработку с применением коагулянтов. Завершающий этап - обеззараживание ультрафиолетом, после чего чистая вода будет возвращаться в реку.
"Этот вклад в комфорт жителей улучшит состояние окружающей среды всего региона. Качественное водоотведение должно быть в каждом муниципалитете", - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов. Местные жители также положительно оценили завершение работ. Жительница Ноглик Александра Бондаренко поделилась, что теперь можно быть спокойным за состояние реки и природы.
Параллельно в области продолжают работы по строительству аналогичной станции на Кунашире. Её запуск запланировали на следующий, 2026 год.
