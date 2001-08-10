Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты южно-сахалинского аэровокзала изучают лучшие практики местного гостиничного бизнеса, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров. Главной темой совместной встречи стало обслуживание особенных категорий путешественников.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе авиапредприятия, представители компаний обменялись опытом и секретами высокого сервиса. Они обсудили внедрение бережливых технологий, стандартизацию процессов, контроль качества и регулярное обучение персонала. Команда аэровокзала детально рассмотрела применение этих инструментов на примере работы служб приема и уборки в гостиничном комплексе.

Сотрудники этих подразделений отеля работают по заранее подготовленным чек-листам, а персонал воздушной гавани фиксирует результаты в цифровом формате. Компании также обнаружили много общего в подходе к диалогу с важными гостями. И отель, и аэровокзал заранее готовятся к приезду каждого вип-путешественника, запоминая имена, биографические факты и все пожелания.

"Эта встреча подтвердила, что мы движемся в верном направлении. У нас, как и у отелей, действуют строгие требования к внешнему виду, стилю общения и скорости обслуживания", - отметил заместитель генерального директора аэровокзала Иван Лимаров.

Он добавил, что команда разрабатывает новые сервисы, делая акцент на удобной организации пространства для пассажиров. Руководство авиапредприятия планирует и дальше проводить подобные экскурсии для сотрудников на различных туристических предприятиях, чтобы изучать и внедрять передовые технологии.