Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты южно-сахалинского аэровокзала изучают лучшие практики местного гостиничного бизнеса, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров. Главной темой совместной встречи стало обслуживание особенных категорий путешественников.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе авиапредприятия, представители компаний обменялись опытом и секретами высокого сервиса. Они обсудили внедрение бережливых технологий, стандартизацию процессов, контроль качества и регулярное обучение персонала. Команда аэровокзала детально рассмотрела применение этих инструментов на примере работы служб приема и уборки в гостиничном комплексе.
Сотрудники этих подразделений отеля работают по заранее подготовленным чек-листам, а персонал воздушной гавани фиксирует результаты в цифровом формате. Компании также обнаружили много общего в подходе к диалогу с важными гостями. И отель, и аэровокзал заранее готовятся к приезду каждого вип-путешественника, запоминая имена, биографические факты и все пожелания.
"Эта встреча подтвердила, что мы движемся в верном направлении. У нас, как и у отелей, действуют строгие требования к внешнему виду, стилю общения и скорости обслуживания", - отметил заместитель генерального директора аэровокзала Иван Лимаров.
Он добавил, что команда разрабатывает новые сервисы, делая акцент на удобной организации пространства для пассажиров. Руководство авиапредприятия планирует и дальше проводить подобные экскурсии для сотрудников на различных туристических предприятиях, чтобы изучать и внедрять передовые технологии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 10:34 Сегодня В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
- 15:06 Вчера Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Вчера Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?