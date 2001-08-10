Мэр Поронайска подвел итоги работы за год в сфере благоустройства и дорожного хозяйства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Нового года мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков продолжает подводить итоги работы в ключевых сферах развития района.
В своих аккаунтах в социальных сетях глава района рассказал о двух важнейших направлениях: благоустройстве территорий и развитии дорожно‑уличной сети.
Антон Карпуков отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря активной поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
- Системная работа регионального правительства по привлечению финансирования и координации проектов создала прочную основу для реализации наших планов, - прокомментировал мэр, и рассказал о том, что было сделано.
Дорожное хозяйство:
- проведён ямочный ремонт на всех основных городских улицах, а также на более чем 30 дворовых территориях;
- отремонтирован участок улицы Победы (от улицы Октябрьской до железнодорожного переезда);
- на улицах Восточной и Октябрьской выполнены работы по частичной замене дорожного основания, обновлены бордюрные камни, уложен новый асфальт;
- завершён капитальный ремонт региональной дороги Лермонтовка – Вахрушев;
- продолжено регулярное обслуживание грунтовых дорог района.
Благоустройство общественных пространств:
- оборудованы новые детские площадки по улицам Торговая, 6 и Восточная, 21;
- капитально преобразилась дворовая территория по улице Сахалинской, 27;
- обновлён тротуар на улице Октябрьской, обустроен новый пешеходный тротуар на улице Колхозной;
- завершаются работы в зоне отдыха "Рефулеры" - проложена прогулочная тропа с полосой препятствий, оборудована смотровая площадка с беседками, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения;
- в рамках инициативного бюджетирования обновлены: Аллея ветеранов в Поронайске и территория школы № 7; в селе Восток появилась новая детская площадка;
- по программе "Комплексное развитие сельских территорий" отремонтирован участок дороги по улице Школьной в Вахрушеве и обустроена пешеходная дорожка;
- проведено благоустройство мемориала "Воинская Слава" и поселкового сквера.
Освещение и озеленение:
- отремонтировано и установлено свыше километра уличного освещения в городе и сёлах района;
- высажено более 20 тысяч цветов;
- по улице Октябрьской в Поронайске посажено свыше 150 елей.
Эти итоги наглядно демонстрируют, что работа ведётся активно и системно.
- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом - впереди ещё много планов и проектов, направленных на повышение качества жизни в нашем районе, - рассказал Антон Карпуков.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 10:34 Сегодня В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
- 15:06 Вчера Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Вчера Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?