Мэр Поронайска подвел итоги работы за год в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Нового года мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков продолжает подводить итоги работы в ключевых сферах развития района.

В своих аккаунтах в социальных сетях глава района рассказал о двух важнейших направлениях: благоустройстве территорий и развитии дорожно‑уличной сети.

Антон Карпуков отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря активной поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

- Системная работа регионального правительства по привлечению финансирования и координации проектов создала прочную основу для реализации наших планов, - прокомментировал мэр, и рассказал о том, что было сделано.

Дорожное хозяйство:

- проведён ямочный ремонт на всех основных городских улицах, а также на более чем 30 дворовых территориях;

- отремонтирован участок улицы Победы (от улицы Октябрьской до железнодорожного переезда);

- на улицах Восточной и Октябрьской выполнены работы по частичной замене дорожного основания, обновлены бордюрные камни, уложен новый асфальт;

- завершён капитальный ремонт региональной дороги Лермонтовка – Вахрушев;

- продолжено регулярное обслуживание грунтовых дорог района.

Благоустройство общественных пространств:

- оборудованы новые детские площадки по улицам Торговая, 6 и Восточная, 21;

- капитально преобразилась дворовая территория по улице Сахалинской, 27;

- обновлён тротуар на улице Октябрьской, обустроен новый пешеходный тротуар на улице Колхозной;

- завершаются работы в зоне отдыха "Рефулеры" - проложена прогулочная тропа с полосой препятствий, оборудована смотровая площадка с беседками, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения;

- в рамках инициативного бюджетирования обновлены: Аллея ветеранов в Поронайске и территория школы № 7; в селе Восток появилась новая детская площадка;

- по программе "Комплексное развитие сельских территорий" отремонтирован участок дороги по улице Школьной в Вахрушеве и обустроена пешеходная дорожка;

- проведено благоустройство мемориала "Воинская Слава" и поселкового сквера.

Освещение и озеленение:

- отремонтировано и установлено свыше километра уличного освещения в городе и сёлах района;

- высажено более 20 тысяч цветов;

- по улице Октябрьской в Поронайске посажено свыше 150 елей.

Эти итоги наглядно демонстрируют, что работа ведётся активно и системно.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом - впереди ещё много планов и проектов, направленных на повышение качества жизни в нашем районе, - рассказал Антон Карпуков.