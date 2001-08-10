В Южно-Сахалинске усилена работа по профилактике пожаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты управления по делам ГО и ЧС городской администрации, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Сахалинской области совместно с представителями регионального отделения ВДПО, российских строительных отрядов и активистами «серебряного» возраста проводят рейды, чтобы напомнить жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности и предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Особое внимание уделяется частному сектору. Специалисты проверяют состояние подъездных путей для экстренных служб, раздают информационные памятки и консультируют горожан по вопросам безопасного использования пиротехники и других потенциально опасных предметов, которые часто появляются в домах в преддверии праздников.

- Мы проводим проверки, чтобы убедиться, что все правила пожарной безопасности соблюдаются. Важно, чтобы в случае необходимости пожарные машины могли беспрепятственно добраться до места происшествия, - поясняет специалист гражданской обороны управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Сергей Гусев.

Отдельное внимание в ходе рейдов уделяется вопросу страхования имущества. Отметим, горожане пострадавшие от пожаров или других чрезвычайных ситуаций, могут претендовать на адресную помощь от муниципалитета. Вместе с тем, меры поддержки ограничены и носят заявительный характер. Поэтому ключевая задача горожан — проявлять максимальную ответственность для предотвращения беды.

В среду к профилактическому рейду присоединились представители регионального центра серебряного добровольчества «Молоды душой».

- Мы рассказываем людям, как вести себя в случае возникновения пожара и как его избежать. Это особенно важно для жителей частного сектора, где используются котлы и печи. В рейде от нашего центра принимают участие пять самых активных волонтеров, - комментирует руководитель организации Наталья Новопашина.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает о ключевых мерах предосторожности:

- электробезопасность: Обеспечивать исправность электропроводки, избегать перегрузок сети и не использовать самодельные электроприборы;

- безопасность детей: Не оставлять детей без присмотра и обучать их правилам безопасного обращения с огнем;

- курение: Воздерживаться от курения на балконах и в подъездах, не бросать непотушенные окурки;

- газовая безопасность: При обнаружении запаха газа незамедлительно проветрить помещение, закрыть газовый кран и вызвать газовую службу спасения, не используя открытый огонь и не включая свет.

- Профилактическая работа важна, нужно напоминать людям о том, что необходимо следить за безопасностью. В повседневной суете всегда можно что-то упустить из виду, - отмечает житель Южно-Сахалинска Кирилл Андреев.