169 тонн отходов отсортировали сахалинцы за ноябрь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские мусоросортировочные комплексы приняли новую партию раздельных отходов, собранных в синих контейнерах. За 11 месяцев 2025 года жители островного региона отправили на переработку 2140 тонн бумаги, стекла и пластика.

Как рассказали ТИА "Острова" в "Управлении по обращению с отходами", систему раздельного сбора действует в 15 районах, где установили более 1700 специальных контейнеров. Лидерами по сбору вторсырья в ноябре стали Южно-Сахалинск, Анива и Долинск. Из общего объема отсортированных отходов 765 тонн составил картон.

Директор департамента организации обращения с ТКО Виктория Огиенко отметила, что раздельный сбор прочно входит в привычку сахалинцев, а растущие объемы говорят об осознании жителями своей роли в сохранении природы. При этом остается проблема нарушения правил сортировки: только в ноябре в синие контейнеры попало 16 тонн неперерабатываемого мусора, а с начала года - 181 тонна.

Сахалинец Сергей Владимиров поделился, что быстро привык разделять отходы и замечает такую же практику у соседей. Вторсырье из синих контейнеров вывозят не реже раза в неделю в районах и 2-3 раза в неделю в Южно-Сахалинске, после чего его направляют на комплексы в Ногликах, Корсакове и областном центре для глубокой сортировки.