Дорожные службы Южно-Сахалинска начали круглосуточную зимнюю уборку улиц

Дорожные службы Южно-Сахалинска перешли на зимний режим работы после первого снегопада. Несколько подрядных организаций круглосуточно убирают и вывозят снег, задействуя технику и рабочие бригады.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, муниципальное предприятие "Завод строительных материалов им. Федотова" выполняет наибольший объем работ, на уборку ежедневно выходят бригады из 5-7 дорожных рабочих вместе с погрузчиками, тракторами, КАМАЗами и грейдерами. Они очищают проезжую часть, пешеходные зоны, автобусные остановки и заезды на прилегающие территории. Во время циклонов количество техники и людей увеличивается для более оперативной работы.

На улице Фархутдинова бригада мастера Екатерины Кутузовой занимается расчисткой. Рабочие вручную помогают технике, скидывая снег с бордюров и откидывая снежные валы. Водитель грейдера Валерий Мазилкин отметил, что в пургу работать сложнее из-за плохой видимости, но задача бригад - обеспечить проезд, не дожидаясь окончания непогоды.

Жительница города Рика Сасая, прошедшая школу "Управдомов", отметила, что качество расчистки дорог в Южно-Сахалинске заметно повысилось после внедрения нового стандарта зимнего содержания. Администрация города держит этот вопрос на особом контроле.