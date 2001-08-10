На Сахалине и Курилах выбрали образцовые подъезды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Победителей областного конкурса "Подъезд образцового содержания" определили в Сахалинской области. В нем приняли участие 59 подъездов многоквартирных домов, ставших победителями муниципальных этапов конкурса, проходившего в островном регионе с апреля по ноябрь. Лауреатов определяли в нескольких номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый технологичный подъезд", "Самый зелёный подъезд" и "Самый креативный подъезд, рассказали ТИА "Острова" в МинЖКХ.
Для участия в региональном этапе заявки подали практически все муниципальные образования, представив от 1 до 8 объектов. Лидером по количеству поданных заявок стал Корсаковский район, представивший 8 подъездов. По 6 заявок подали Анивский и Холмский район, по 4 - Невельский, Ногликский, Поронайский, Южно-Курильский районы и Южно-Сахалинск.
- За звание самого уютного подъезда в текущем году боролись 22 подъезда из 13 муниципальных образований, еще 20 - за звание самого креативного подъезда. В номинации "Самый креативный подъезд" подано 20 заявок, "Самый технологичный подъезд" - 8 заявок. Специальная экспертная комиссия выбирала лучшие подъезды региона, ориентируясь на ряд критериев оценки, - рассказала директор департамента жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Юдина.
Например, номинация "Самый креативный подъезд" предполагала оценку наличия картин, рисунков и художественного оформления стен в определённой тематической стилистике, включая изображения сахалинских достопримечательностей, времён года либо персонажей мультфильмов. А определение победителя в категории "Самый зелёный подъезд" основывалось на количестве декоративных растений, а также наличии вазонов, клумб или цветников возле входа в подъезд.
Наличие кабель-каналов, в которые уложены электропроводка и интернет-кабели, надлежащее состояние лестничных перил и почтовых ящиков, наличие освещения в подъезде и на подъезде, и другие были обязательными условиями для участников в каждой номинации.
Победителями стали 12 мест общего пользования:
В номинации "Самый зеленый подъезд":
Долинский район, с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 7а, подъезд № 1;
г. Поронайск, ул. Торговая, д. 6, подъезд № 2;
г. Южно-Сахалинск, ул. Анивская, д. 76, подъезд № 2.
В номинации "Самый креативный подъезд":
г. Углегорск, ул. Красноармейская, д. 9/2, подъезд № 4;
Томаринский район, с. Красногорск, ул. Победы, д. 34Б, подъезд № 1;
г. Холмск, ул. Пушкина, д. 23, подъезд № 3.
В номинации "Самый технологичный подъезд":
г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 60, корпус б, подъезд № 2;
Анивский район, с. Таранай, ул. Новая, д. 5, подъезд № 2;
г. Оха, ул. Блюхера, д. 28, подъезд № 5.
В номинации "Самый уютный подъезд":
Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 4а, подъезд № 1;
пгт. Смирных, ул. Западная, д. 6, подъезд № 2;
пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 37, подъезд № 1.
- По поручению губернатора Валерия Лимаренко в течение двух прошлых лет мы привели в порядок более 7 тысяч мест общего пользования. Сейчас наша задача - сохранить их в надлежащем состоянии. Данный конкурс мотивирует жителей поддерживать порядок и красоту общих территорий, делая их привлекательнее и уютнее. А красиво обустроенный и чистый подъезд формирует благоприятное впечатление о доме и улучшает качество проживания, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Награждение победителей планируется провести 19 декабря на семинаре-совещании "Просвещение ЖКХ", который пройдет в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
