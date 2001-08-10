Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2025
Сейчас 22:35
76,81|89,43
За уклонение от уплаты алиментов осуждена жительница Смирныховского района
13:11, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ запустил прием заявок на обновленную дальневосточную ипотеку

ВТБ запустил прием заявок на обновленную дальневосточную ипотеку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ первым среди банков открыл прием заявок по обновленным условия м "Дальневосточной и арктической ипотеки".

С 9 декабря оформить льготный кредит на покупку жилья могут все многодетные семьи и работники сферы образования, проживающие в макрорегионе. Воспользоваться программой также могут заемщики, планирующие покупку вторичного жилья в городах с низким объемом строительства.

"Благодаря оперативному старту приема заявок на ипотеку под 2% многие семьи Дальнего Востока и Арктики смогут купить долгожданное жилье уже до Нового года и встретить праздники с мыслями о скором новоселье", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" пользуется высоким спросом. С момента её запуска ВТБ направил более 110 млрд рублей на финансирование покупок недвижимости, что помогло более 23,3 тысячам семей приобрести свое жилье. Только с начала 2025 года при участии банка заемщики купили по программе свыше 273 тысяч кв. метров.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?