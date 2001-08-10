ВТБ запустил прием заявок на обновленную дальневосточную ипотеку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ первым среди банков открыл прием заявок по обновленным условия м "Дальневосточной и арктической ипотеки".

С 9 декабря оформить льготный кредит на покупку жилья могут все многодетные семьи и работники сферы образования, проживающие в макрорегионе. Воспользоваться программой также могут заемщики, планирующие покупку вторичного жилья в городах с низким объемом строительства.

"Благодаря оперативному старту приема заявок на ипотеку под 2% многие семьи Дальнего Востока и Арктики смогут купить долгожданное жилье уже до Нового года и встретить праздники с мыслями о скором новоселье", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" пользуется высоким спросом. С момента её запуска ВТБ направил более 110 млрд рублей на финансирование покупок недвижимости, что помогло более 23,3 тысячам семей приобрести свое жилье. Только с начала 2025 года при участии банка заемщики купили по программе свыше 273 тысяч кв. метров.