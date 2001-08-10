Более 8700 сахалинских подростков трудоустроились в 2025 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область вошла в число лидеров страны по летней занятости подростков в 2025 году. Регион трудоустроил 45% несовершеннолетних граждан, что вдвое превышает средний показатель по России.
Как сообщили ТИА "Острова" в областном агентстве по труду и занятости, за содействием в поиске работы обратились более 8,9 тысячи подростков от 14 до 18 лет. Служба занятости обеспечила работой 8,7 тысячи человек. Летом из 5888 обратившихся школьников трудоустроили 5880, что составляет 99,8%.
Подростки работали в свободное от учебы время. Они занимались благоустройством, помогали школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта, а также работали на муниципальных объектах. В 2025 году на создание временных рабочих мест власти направили более 174 миллионов рублей из областного, муниципальных бюджетов и средств работодателей. В среднем каждый подросток получил около 14,5 тысячи рублей за период занятости.
Особое внимание уделили профориентации в рамках нацпроекта "Кадры". Более 1200 школьников посетили 80 предприятий сельского хозяйства, энергетики, торговли и других сфер. Ребята знакомились с производством и обсуждали перспективы востребованных на островах профессий.
Работа по временному трудоустройству молодежи продолжается и после лета. Сейчас подростки работают в пяти муниципальных округах, а до конца года занятость планируют организовать и в других районах. В 2026 году область направит на эти цели субвенцию в размере 48 миллионов рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Суд назначил обязательные работы сахалинцу за долг по алиментам
09:34 Сегодня Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка-инвалида на Сахалине
09:09 Сегодня Более тысячи нарушений ПДД зафиксировали комплексы видеофиксации на Сахалине за сутки
08:59 Сегодня ВТБ: с начала года кратно выросла доля пострадавших от мошенников подростков
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 15:06 Сегодня Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Сегодня Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
- 13:34 Вчера Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
- 10:28 Вчера Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?