Более 8700 сахалинских подростков трудоустроились в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область вошла в число лидеров страны по летней занятости подростков в 2025 году. Регион трудоустроил 45% несовершеннолетних граждан, что вдвое превышает средний показатель по России.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном агентстве по труду и занятости, за содействием в поиске работы обратились более 8,9 тысячи подростков от 14 до 18 лет. Служба занятости обеспечила работой 8,7 тысячи человек. Летом из 5888 обратившихся школьников трудоустроили 5880, что составляет 99,8%.

Подростки работали в свободное от учебы время. Они занимались благоустройством, помогали школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта, а также работали на муниципальных объектах. В 2025 году на создание временных рабочих мест власти направили более 174 миллионов рублей из областного, муниципальных бюджетов и средств работодателей. В среднем каждый подросток получил около 14,5 тысячи рублей за период занятости.

Особое внимание уделили профориентации в рамках нацпроекта "Кадры". Более 1200 школьников посетили 80 предприятий сельского хозяйства, энергетики, торговли и других сфер. Ребята знакомились с производством и обсуждали перспективы востребованных на островах профессий.

Работа по временному трудоустройству молодежи продолжается и после лета. Сейчас подростки работают в пяти муниципальных округах, а до конца года занятость планируют организовать и в других районах. В 2026 году область направит на эти цели субвенцию в размере 48 миллионов рублей.