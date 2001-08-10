ВТБ: с начала года кратно выросла доля пострадавших от мошенников подростков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным ВТБ, мошеннические схемы все чаще направлены на детей. С начала года доля клиентов в возрасте 14-16 лет, пострадавших от мошенников, увеличилась в шесть раз, а для группы 17-19 лет этот показатель удвоился. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена «тревожная кнопка», позволяющая клиентам сообщать о подозрительном переводе. Также ВТБ совместно с АО «Согаз» представил страховую программу, защищающую детские карты и счета от мошеннических списаний.

«Мошеннические схемы становятся все более изощренными, и все чаще в их сценариях присутствуют дети. Чтобы родители чувствовали себя спокойнее, мы проанализировали наиболее распространенные схемы обмана и запустили страховую защиту детских карт и счетов. Эта позволит ребятам познавать основы финансовой грамотности, а родителям – быть уверенными, что их дети защищены от мошенников», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).