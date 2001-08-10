Сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у ребят детского сада "Огонёк"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма автоинспекторы провели занятие для дошкольников по правилам безопасного поведения на зимней дороге.
Обучение детей правилам дорожного движения, особенно зимой, помогает сформировать правильные привычки и снизить риск несчастных случаев. Юные участники дорожного движения узнали, что зимняя дорога имеет свои особенности, такие как скользкое покрытие, плохая видимость и короткие дни, что требует особого внимания и осторожности. Автоинспекторы напомнили ребятам о правилах перехода дороги по пешеходному переходу, познакомили с сигналами светофора и дорожными знаками для пешеходов. Также инспекторы рассказали о дорожных ловушках зимой и рекомендовали маленьким пешеходам носить одежду ярких цветов со световозращающими элементами, чтобы быть заметнее для водителей.
Особое внимание детей обратили на опасность игр и катание на несанкционированных горках рядом с проезжей частью дороги. Наиболее безопасные места для зимних забав – это закрытые детские площадки и парки.
В завершении встречи сотрудники Госавтоинспекции показали воспитанникам сада обучающий мультфильм «Безопасность зимой» и вручили световозвращающие брелоки.
