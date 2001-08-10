На полигонах ВВО проводятся занятия по боевой подготовке в условиях низких температур

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Низкие температуры, установившиеся в регионах Дальнего Востока, не стали помехой для проведения занятий по боевой подготовке на полигонах Восточного военного округа (ВВО). Занятия с личным составом проводятся в соответствии с планами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Командованием соединений и воинских частей ВВО приняты дополнительные меры по сохранности здоровья военнослужащих и предотвращению простудных заболеваний. В их числе ежедневный углубленный медицинский осмотр военнослужащих всех категорий специалистами медицинской службы, проведение утренней физической зарядки в помещениях и занятий в учебных классах, дополнительная выдача витаминных салатов и напитков, а также сала, лука и чеснока в столовых.

Повсеместно в подразделениях командирами и специалистами медицинской службы проводятся занятия, беседы, инструктажи по предупреждению простудных заболеваний, оказанию первой помощи при обморожении.

На полигонах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева для личного состава. В караулах и патрулях используются полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы. Личный состав обеспечивается дополнительным питанием. Занятия по боевой подготовке спланированы так, чтобы личный состав в период низких температур больше занимался в учебных классах и на тренажерах.