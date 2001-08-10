Власти Южно-Сахалинска планируют завершить реконструкцию проспекта Мира осенью 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реконструкция проспекта Мира в Южно-Сахалинске выходит на финишную прямую первого этапа, который включает строительство нового моста и обновление дорожного полотна. Полностью завершить все работы по магистрали, включая второй участок и озеленение, администрация города планирует осенью 2026 года.

Первый этап капитального ремонта охватывает участок от улицы Сахалинской до Пионерской. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, строители уже возвели новый мост через реку Рогатку, уложили асфальт, построили тротуар с западной стороны и новую ливневую канализацию. В ближайшее время они завершат работы по наружному освещению, установке дорожных знаков и перекладке сетей водоснабжения.

Заместитель начальника управления Дмитрий Судник сообщил, что на 2026 год запланирован второй этап — ремонт участка от улицы Пионерской до Украинской, где также построят новый мост. Подрядчик, в лице представителя Кирилла Рогозина, уточнил, что в этом сезоне тротуар по восточной стороне выполнят в щебеночном основании, а асфальтирование и озеленение перенесут на следующий год. Параллельно рабочие демонтируют временный мост.

Мэр города Сергей Надсадин держит на личном контроле вопросы минимизации неудобств для горожан. За качеством и сроками работ также следят волонтеры партийного проекта «Городская среда». Его координатор Владислав Грохольский отметил, что задача общественников — оперативно передавать замечания жителей в ответственные службы для диалога с подрядчиком.