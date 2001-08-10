Житель Холмска повторно сел за руль пьяным и получил реальный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд в Холмске вынес обвинительный приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначили реальный срок лишения свободы и конфисковали его автомобиль.

Холмский городской суд установил, что в июле 2025 года подсудимый, уже имевший судимость за аналогичное преступление, в вечернее время вновь управлял своим автомобилем «Мазда Демио» в нетрезвом виде. Сотрудники ГАИ остановили его и отстранили от управления. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областную прокуратуру, в ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Учитывая мнение государственного обвинителя, личность виновного и тот факт, что он совершил новое преступление в период неотбытого наказания, суд назначил строгую меру. Мужчина получил 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд также лишил его права управлять транспортными средствами на срок 5 лет и 6 месяцев и постановил конфисковать автомобиль «Мазда Демио». Приговор пока не вступил в законную силу.