Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2025
Сейчас 18:37
77,27|89,71
Житель Холмска повторно сел за руль пьяным и получил реальный срок
15:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Елочек

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Елочек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей Дальнего и Елочек 10 декабря состоится выездная встреча с вице-мэром администрации Южно-Сахалинска Дмитрием Хайбриевым, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в Доме культуры «Дальненский» по адресу: ул. 1-я Московская, 4. Начало в 18.30. 

На вопросы жителей также ответят руководители структурных подразделений и отраслевых функциональных органов администрации, представители депутатского корпуса Городской думы Южно-Сахалинска, ООО «РВК-Сахалин», ФРС «Сахалинэнерго», МУП «Электросервис», ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск».

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?