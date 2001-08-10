В Южно-Сахалинске почтили память воинов погибших в ходе спецоперации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аллее почетных захоронений в Христофоровке прошла церемония памяти военнослужащих, героически погибших в ходе специальной военной операции. Родные и близкие павших бойцов, представители власти и духовенства собрались у мемориальной стелы, чтобы почтить их подвиг.

В памятном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. К ним присоединились военнослужащие, представители общественных организаций и жители региона, чьи семьи коснулась утрата. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, все собравшиеся почтили память героев минутой молчания, после чего священнослужители совершили заупокойную литию.

Завершилась церемония троекратным залпом почетного салюта и возложением цветов к подножию мемориала. Стела «Памяти героев», расположенная на территории кладбищенского комплекса №3, стала местом постоянного народного поклонения. Ее возвели в 2023 году при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко. В рамках этого же проекта провели благоустройство могил погибших воинов, чтобы сохранить достойный вид мест последнего упокоения героев.